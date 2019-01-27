ترامب يفتح النار على صحف أمريكية: كلكم كاذبون

الوئام - متابعات

فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النار على صحف أمريكية كبرى مثل باز فيد وهافنغتون بوست ونيويورك بوست ووصفها بالكاذبة، بعد حملة قادتها ضده تتعلق بمقترحه لبناء جدار مع الحدود المكسيكية، وأزمة الإغلاق الحكومي الحالية.

وقال ترامب في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة تويتر، تروون كيف عزف الناس عن تلك الصحفة التي تبث تقارير مشبوهة ومفبركة، هذه هي البداية، وسترون انهيارها في المؤشرات بالقريب العاجل.

وصولت علاقة ترامب بأغلب وسائل الإعلام الأمريكية إلى طريق مسدود بسبب هجومه عليها منذ تقلد منصبه العام الماضي، وردت الأخيرة بحملات قوية ضد الرئيس الأمريكي.