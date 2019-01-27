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حينما تتحركون نحن نتحرك اضعاف

 أمير منطقة حائل يدشن «مركز السعادة»

 أمير منطقة حائل يدشن «مركز السعادة»
weam.co/569898
حائل- الوئام:

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة حائل مركز السعادة بأمانة المنطقة.

وفي كلمة بهذه المانسبة قال سمو أمير المنطقة : ان الأمانة تعمل بجد بالحقيقة ومطلوب منها كذلك أعمال أخرى وهي مستمرة بهذا الاداء وتشكر على هذا الجهد.

وتقدم بالشكر للجميع ورحب بالحس والأداء النوعي، ووجه حديثه لجميع المنسوبين قائلاً: حينما تتحركون فنحن نتحرك اضعاف ذلك  فالأمانة نعتمد عليها بشكل كبير  وأنا أفتخر بسعادة الأمين وجميع منسوبي الأمانة وافتخر بأدائهم فقد قطعنا شوطاَ كبيرا في العام الماضي وننتظر اشواطاً في الأعوام المقبله تنعكس بإذن الله بالنقلة النوعية  فالمهمة كبيره أمام الأمانة كذلك ثقتنا بها كبيره بأن تؤدي ذلك.

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