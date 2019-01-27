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رئيس الهلال: لاصحة لإعفاء «جيسوس».. هناك محاولات لزعزعة الفريق

رئيس الهلال: لاصحة لإعفاء «جيسوس».. هناك محاولات لزعزعة الفريق
weam.co/569902
الرياض- الوئام:

قال رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السعودي محمد بن فيصل عبر حسابه الر سمي على تويتر، اليوم الأحد: “لا غرابة .. هناك محاولات لزعزعة الفريق قبل كل مباراة! الفريق مستقر ولله الحمد، وتنتظره مباراة مهمة بقيادة المدرب جيسوس، نتمنى وقوف الجماهير الهلالية ودعمهم لتحقيق النقاط الثلاث بحول الله ومواصلة الصدارة.

جاءت تصريحات رئيس الهلال عقب تداول تقارير عن اتفاق ادارة النادي مع مدرب العين الإماراتي، الكرواتي زوران ماميتش، بشكل نهائي لتولي تدريب الفريق خلفاً للبرتغالي جيسوس، وأن زوران سيصل الرياض خلال أسبوع للتوقيع الرسمي، بعد أن وافقت إدارة نادي العين على فسخ عقده بالتراضي.

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