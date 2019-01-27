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للتقديم على الوظائف من رتبة جندي

اعتباراً من اليوم.. وزارة الدفاع تفتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة

اعتباراً من اليوم.. وزارة الدفاع تفتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة
weam.co/569909
الرياض- الوئام:

أعلنت وزارة الدفاع عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة للتقديم على الوظائف من رتبة (جندي) إلى رتبة (رقيب) في جميع أفرع القوات المسلحة وذلك اعتباراً من اليوم الأحد 1440/05/21هـ .

ومن ضمن الشروط العامة : أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة وأن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن لا يقل عمره عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد عن أربعين عاماً وأن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية وأن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية وحصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

أن لا يكون متزوجا من غير سعودية وألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية
• اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص  وأن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.

أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية وأن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

وسيتم التقديم من خلال بوابة القبول الموحد على الرابط التالي:
https://tajnid.mod.gov.sa/Pages/default.aspx

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