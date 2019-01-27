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بعد انتهاء استئجارها للمدينة

الجيش الأردني يمنع دخول سياح “إسرائيليين” لـ”الغمر والباقورة”

الجيش الأردني يمنع دخول سياح “إسرائيليين” لـ”الغمر والباقورة”
weam.co/569918
الوئام - وكالات

منع الجيش الأردني، دخول مئات السياح الإسرائيليين لمدينة تقع على الحدود المشتركة، الأردنية الإسرائيلية.

وأفادت القناة الثانية بتليفزيون الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، أن “الحكومة الأردنية منعت المئات من السياح الإسرائيليين من دخول مدينة نهاريم “الغمر والباقورة”، رغم حصولهم على تأشيرات بالدخول، وذلك بالتوازي مع إعلان عمان قبل ثلاثة أشهر استعادة المدينة من إسرائيل بعد انتهاء استئجار الأخيرة للمدينة لمدة 25 عاما كاملة، المفترض أن تنتهي مدتها العام المقبل”.

وأوضحت القناة العبرية أن الطرفين، الأردني والإسرائيلي، وقعا في أكتوبر من عام 1994، اتفاقية أو معاهدة “وادي عربة”، والتي بموجبها تستأجر إسرائيل منطقة حدودية أردنية، تسمى “الباقورة والغمر”، أو “نهاريم” كما يحلو للإسرائيليين أن يطلقوا عليها، لمدة 25 عاما، المفترض أن تنتهي مدة هذا الاتفاق لعملية التأجير، في أكتوبر المقبل.

وأوردت القناة أن الأردن أعلنت في أكتوبر الماضي استعادة المدينة من “إسرائيل”، بعد انقضاء مدة التأجير، وبأنها لن تعيدها مرة أخرى، وذلك في وقت رأى بعض وسائل الإعلام العبرية أن الأردن تنوي الإبقاء على آلاف المزارعين الإسرائيليين في الأراضي الأردنية، وإن كانت السيادة للأردن.

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