مصر: مقتل قيادات رئيسية بالتنظيم الإرهابي بسيناء

الوئام - وكالات

أعلن العقيد تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة المصرية، اليوم، القضاء على عدد من العناصر الإرهابية، بينهم 2 من القيادات الرئيسية للتنظيم الإرهابى بشمال سيناء.

وأورد بيان أصدرته القوات المسلحة المصرية أنه: “فى إطار جهود القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب وبناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة بشأن تجمع للعناصر الإرهابية فى إحدى البؤر الإرهابية بشمال سيناء قامت القوات الجوية بتنفيذ طلعة جوية مركزة لإستهداف البؤرة الإرهابية، وبمتابعة نتائج القصف الجوى أسفر عن القضاء على عدد من العناصر الإرهابية بينهم 2 من القيادات الرئيسية للتنظيم الإرهابى بشمال سيناء”.