مطالبات للمالية والخدمة المدنية بتوضيح سبب تعثر العلاوة السنوية لعدة جهات حكومية

الرياض- الوئام:

طالب عدد من موظفي الجهات الحكومية وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية بتوضيح موضوع صرف العلاوة السنوية.

وكانت عدد من الجهات الحكومية قد اكتفت بصرف ستة أيام من العلاوة السنوية لشهر يناير التي أمر بها المقام السامي ومنها وزارة التعليم التي تضم أكبر عدد من موظفي الدولة فيما أدرجت جهات حكومية أخرى العلاوة السنوية ضمن رواتب شهر يناير الحالي.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم: رواتب الموظفين التي نزلت هذا اليوم الأحد الموافق 1440/5/21 هي رواتب شهر ربيع الآخر 1440 هـ واحتساب العلاوة السنوية لهذا العام يبدأ من 1 يناير 2019 م الذي يوافق 1440/4/25 وبالتالي تم صرف استحقاق 6 أيام فقط من العلاوة مع الرواتب.

وفي أكتوبر 2018 أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزأمرا ملكيا باعتماد صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها.

وكشف حينها وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان أن إعادة صرف العلاوة السنوية لموظفي الدولة سيتم بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها، تعني أنها سوف تصرف وفق آليات وإجراءات محددة في نظام الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية.