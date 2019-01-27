تنفيذ حد الحرابة في أربعة جناة بمكة المكرمة

مكة المكرمة- الوئام:

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل – حد الحرابة – في أربعة جناة بمكة المكرمة، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) .

أقدم كل من: علي سالم إبراهيم يحي و عبد الباسط عبد الصمد غرسان و يحي عايش مسعود بخيت و ياسين محمد علي – يمنيي الجنسية – على قتل / رحيم تاج غلام – باكستاني الجنسية -، الذي يعمل حارساً بمقر إحدى الشركات وسرقة ما بحوزته وكيابل الشركة.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض عليهم، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جريمتهم، وبإحالتهم إلى المحكمة العامة صدر بحقهم صك يقضي بثبوت ما نسب إليهم، ولأن ما قام به المدعى عليهم فعل محرم وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض فقد تم الحكم بإقامة حد الحرابة عليهم، وأن يكون ذلك بقتلهم، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجناة المذكورين، وذلك بقتلهم.

وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجناة / علي سالم ابراهيم يحي و / عبد الباسط عبد الصمد غرسان و / يحي عايش مسعود بخيت و / ياسين محمد علي – يمنيي الجنسية – اليوم الأحد 21 / 5 /1440 هـ بمدينة مكة المكرمة بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، أو يسلب أموالهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.