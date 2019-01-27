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إصاباتهم عالية الخطورة

إنقاذ حياة 7 مصابين في حوادث سير بمستشفى الملك خالد بنجران

إنقاذ حياة 7 مصابين في حوادث سير بمستشفى الملك خالد بنجران
weam.co/569939
الوئام - متابعات

نجح فريق طبي، بمستشفى الملك خالد بنجران، في إنقاذ حياة 7 من مصابي الحوادث المرورية، تتراوح أعمارهم مابين 14 – 30 عام تعرضوا لشرخ في الشريان الأبهري النازل في الصدر، وهي من الإصابات عالية الخطورة، وتؤدي إلى الوفاة بنسبة 95% ‏.

وأوضحت صحة نجران أن فريقا من أطباء الأشعة التداخلية، وجراحة القلب والأوعية الدموية، باشروا إصابات متعددة لحوادث مرورية على فترات متفاوتة خلال الثلاثة أشهر الماضية، بشكل طارئ خلال 24 ساعة من وصول الحالات لمركز الطوارئ، حيث تمكن بحمد الله الأطباء من إنقاذ أرواحهم وتركيب دعامات للشريان الأبهري تحت الأشعة بدون تدخل جراحي وكانت ناجحة بنسبه 100%، وذلك في إجراء طبي دقيق نادراً لايتم إلا في مراكز طبية متقدمة، حيث تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى وهم بصحة جيدة.

يذكر أن قسم الأشعة التداخلية بالمستشفى نفذ 1495 إجراءً طبياً بالأشعة التداخلية خلال العام 2018م تحت إشراف كوادر طبية مؤهلة أسهمت بفضل الله في دعم الحياة والعلاج بدون تدخل جراحي.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة) حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي .

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