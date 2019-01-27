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في الخرطوم وأم درمان

تجمع المهنيين السودانيين يعلن تحركا في 13 ميدانا.. اليوم

تجمع المهنيين السودانيين يعلن تحركا في 13 ميدانا.. اليوم
weam.co/569946
الوئام - وكالات

أصدر تجمع المهنيين السودانيين، وثلاثة تحالفات معارضة، بيانا، طالبوا فيه المواطنين السودانيين إلى تنفيذ اعتصامات في عدد من الميادين بالعاصمة الخرطوم.

وأوضح التجمع المستقل الذي يضم أطباء وصحفيين ومهندسين ومعلمين وأساتذة جامعيين، أن الاعتصامات ستبدأ الأحد، الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، الواحدة ظهرا بتوقيت جرينتش، وحدد البيان 6 ميادين في العاصمة الخرطوم، كما حدد سبعة ميادين للاعتصام في مدينة أم درمان، غربي العاصمة.

وسبق أن نظم تجمع المهنيين أربع مسيرات وسط الخرطوم منذ اندلاع الاحتجاجات يوم 19 ديسمبر الماضي، بهدف تسليم مذكرة إلى القصر الرئاسي تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير، الذي يتولى السلطة منذ عام 1989، وتجددت، الجمعة الماضي، الاحتجاجات المنددة بتدهور الأوضاع الاقتصادية، بعدد من أحياء الخرطوم ومدن أخرى.

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