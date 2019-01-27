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بتنسيق بين الهيئة وشرطة الرياض

شاهد: إتلاف عدة مصانع للخمور بالرياض

شاهد: إتلاف عدة مصانع للخمور بالرياض
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الرياض- الوئام:

تمكنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض بالتعاون مع شرطة المنطقة من إتلاف عدة مصانع للخمور والمسكرات داخل أحياء بمدينة الرياض تديرها مجموعة من العمالة الوافدة ومجموع عددهم ١٢ رجلاً و ٦ نساء ويقيمون بصورة غير نظامية.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، أن فرع الهيئة بمدينة الرياض تلقى بلاغاً عن مواقع المصانع المذكورة وتمت إحالته للمراكز حسب الاختصاص المكاني وقامت بالتنسيق مع الشرطة لاستكمال إجراءات ضبطها.

وأضاف السبر: أنه وجد بداخل المصانع أدوات التصنيع وكميات من الخمور جاهزة للترويج بلغت 64,405 لتراً تم إتلافها.

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