التعليقات: 0

ارتطم بعمود إنارة

بالصور.. حادث شنيع يودي بحياة شخص

بالصور.. حادث شنيع يودي بحياة شخص
weam.co/569966
الباحة - الوئام - عايض ال ركبان:

لقي شخص مصرعه، بعد انحراف مركبته وارتطامها بعمود إنارة بمحافظة المخواة.

وصرح الناطق الاعلامي للهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، عماد بن منسي صالح الزهراني، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الاحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغاً عن حادث انقلاب سياره وانحرافها على عمود اناره في تمام الساعه 6:22 بعد فجر اليوم الأحد على الرقم الموحد 997 الموقع المخواة، أمام أحد المحلات التجارية.

وأضاف أنه تم توجيه فرقه اسعافيه من الهلال الأحمر بالمخواه للموقع، وعند وصول الفرقه أتضح وجود مصاب بعد استخراجه من قبل فرقة الدفاع المدني.

وقال الزهراني إنه تم الكشف على الإصابه واتضح أن الشخص قد فارق الحياة بالموقع.

روابط ذات صلة

في أقل من 24 ساعة.. أمير الباحة يسدّد ديون المواطنة الموقوفة «بدرية»

في أقل من 24 ساعة.. أمير الباحة يسدّد ديون المواطنة الموقوفة «بدرية»

“الأرصاد” تنبه من أمطار غزيرة على منطقة الباحة

“الأرصاد” تنبه من أمطار غزيرة على منطقة الباحة

الجثث تفحمت بالكامل.. حادث سير مأساوي يودي بحياة 24 باكستانيا

الجثث تفحمت بالكامل.. حادث سير مأساوي يودي بحياة 24 باكستانيا

القصاص من جانٍ قتل مواطناً بالرصاص في الباحة

القصاص من جانٍ قتل مواطناً بالرصاص في الباحة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>