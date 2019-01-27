بالصور.. حادث شنيع يودي بحياة شخص

الباحة - الوئام - عايض ال ركبان:

لقي شخص مصرعه، بعد انحراف مركبته وارتطامها بعمود إنارة بمحافظة المخواة.

وصرح الناطق الاعلامي للهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، عماد بن منسي صالح الزهراني، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الاحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغاً عن حادث انقلاب سياره وانحرافها على عمود اناره في تمام الساعه 6:22 بعد فجر اليوم الأحد على الرقم الموحد 997 الموقع المخواة، أمام أحد المحلات التجارية.

وأضاف أنه تم توجيه فرقه اسعافيه من الهلال الأحمر بالمخواه للموقع، وعند وصول الفرقه أتضح وجود مصاب بعد استخراجه من قبل فرقة الدفاع المدني.

وقال الزهراني إنه تم الكشف على الإصابه واتضح أن الشخص قد فارق الحياة بالموقع.