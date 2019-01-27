شرطة الرياض تكرم عددا من منسوبيها

الرياض - الوئام:

كرم سعادة مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري كلٌ من مدير مركز شرطة المنار العقيد مبارك بن دخيل الله العتيبي، ومدير مركز شرطة ضاحية لبن المقدم فيحان بن علوش بن حميد، بناءً على توجيه معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن / خالد بن قرار الحربي، بعد ما لوحظ عليهما من استشعار للمسؤولية وتميز في أداء المهام الموكلة إليهما على الوجه المطلوب.

ونقل اللواء المطيري تحيات معالي مدير الأمن العام على ما يقدمونه في جهود مثمرة مثمناً لمعاليه تحفيزه ودعمه المتواصل.

كما أكد اللواء المطيري أن تميز الأجهز الأمنية في أداء مهامها يأتي بعد توفيق الله ثم بتوجيهات معالي مدير الأمن العام ومتابعة معاليه الدائمة والمستمرة لكل مامن شأنه الارتقاء بكفاءة الأجهزة الأمنية بما يواكب التطلعات ويحقق المأمول.