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خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرا ملكيا بترقية وتعيين 101 قاضٍ بوزارة العدل

خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرا ملكيا بترقية وتعيين 101 قاضٍ بوزارة العدل
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واس- الوئام

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – ، أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 101 قاض بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي، حيث شمل الأمر الملكي الكريم ترقية (84) قاضياً، وتعيين (17) قاضيًا.

وقال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إن الأمر الملكي وما تضمنه من ترقية وتعيين؛ يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه ــ أيده الله ــ بمرفق القضاء، سائلًا المولى – عز وجل – أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر ــ وفقهم الله ــ في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله -عز وجل- وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

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