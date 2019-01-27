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والنقل: نتطلع لاستثمارات تفوق 135 مليار

الفالح: 1.6 تريليون ريال إجمالي مشروعات برنامج تطوير الصناعة المحلية

الفالح: 1.6 تريليون ريال إجمالي مشروعات برنامج تطوير الصناعة المحلية
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الوئام - متابعات

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، أنه سيتم طرح مشاريع بقيمة تبلغ 70 مليار ريال من إجمالي فرص ومشاريع بقيمة 1.6 تريليون ريال ضمن برنامج تطوير الصناعة المحلية والخدمات اللوجستية الذي سيدشن في 28 يناير الجاري.

ومن ناحية أخرى، كشف وزير النقل السعودي، نبيل العامودي، وجود خطة لإنشاء 5 مطارات بينها توسعة لمطارات قائمة، مشيراً إلى أنه سيتم إضافة 2000 كم من خطوط السكك الحديدة ضمن برنامج تطوير الصناعة، مبيناً أن المملكة تسعى لتحقيق استثمارات تفوق الـ 135 مليار ريال في قطاع اللوجستيات.

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