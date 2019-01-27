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وإخلاء ساكني العقار

إصابة 3 أشخاص في حريق عمارة التيسير بمكة

إصابة 3 أشخاص في حريق عمارة التيسير بمكة
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مكة- الوئام- حجب العصيمي

نجحت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، اليوم، في إخماد حريق اندلع بمخلفات داخل منور عمارة بحي التيسير، أسفر عن إصابة 3 أشخاص تم نقل اثنين منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أنه في تمام الساعة الخامسة والدقيقة الثامنة من يوم الأحد الموافق الواحد والعشرون من شهر جمادى الأول للعام ١٤٤٠ه‍ ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في عمارة بحي التيسير وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في مجموعة مخلفات بداخل منور عمارة مكونة من خمسة أدوار وملحق تم إخلاء ساكني العمارة احترازيا عن طريق وحدات الإنقاذ نتيجة لكثافة الأدخنة المنبعثة والمقدر عددهم بـ ٦٣ شخصا من إحدى الجنسيات العربية وجرى إخماد الحالة والسيطرة على الحريق ونجم عن الحادث إصابة ثلاثة أشخاص من ساكني العمارة جرى نقل اثنين منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالتهم مستقرة.

وأضاف أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث تنسيقًا مع الجهات المعنية ونبه المتحدث الرسمي كافة الأخوة المواطنين والمقيمين إلى أهمية ملاحظة الأخذ بأسباب السلامة والوقاية من مسببات الحوادث خاصة المواد القابلة للاشتعال في المواقع السكنية.

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