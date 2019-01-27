“بلدية حجر” تبرم خمسة عقود استثمارية وتضاعف دخلها 230%

رابغ- الوئام- حجب العصيمي

أكد رئيس بلدية حجر المهندس فهمي بن سليمان الغانمي، أن البلدية نجحت في رفع نسبة إيراداتها الاستثمارية إلى أكثر من 230% بعد أن تمكنت من إبرام خمسة عقود استثمارية بلغ مجموع ريعها 466250 ريال واشتملت على تسعة أبراج للجوال وحلقة أغنام ومسلخ ومستودعات للأعلاف وأسواق تجارية.

وقال إن خطط عاجلة واُخرى مستقبلية ركزنا عند وضعها على إيجاد البنى التحتية التي يرتكز عليها تطوير المكان وتنمية الإنسان بقرى وادي حجر مع السعي إلى تيسير أمور المواطنين بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة والخاصة.

وفِي مجال التخطيط العمراني، أوضح “الغانمي”، أن البلدية تعمل جاهدة من أجل اعتماد النطاق العمراني للبلدة والذي يعتبر في مراحله النهائية للاعتماد مما سيسهم في تمكين المواطنين من استخراج حجج الاستحكام التي ستزيد من فرص نجاح وشمولية التخطيط.

وأضاف أن البلدية كثفت جهودها من أجل جعل حجر بيئة صحية خالية من الملوثات البصرية والبيئية، مشيرًا الى زيادة عدد الكوادر والآليات العاملة، فضلًا عن سعي البلدية الحثيث في جميع أعمالها وتعاملاتها والسير بحجر وقراها لمواكبه رؤيه المملكه 2030 وتحقيق أهدافها بما تمكنها منه جهودها الذاتية وما تتلقاه من دعم ومساندة من أمانة جدةً.

يذكر أن “الغانمي”، كلّف برئاسة بلدية حجر التابعة لمحافظة رابغ قبل حوالي خمسة أشهر استطاع خلالها إحداث تغيير ينبئ برقي وتطوير.