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تجاوز عددها 30 شارعا

بلدية الخبر تطور وتؤهل عددا من الشوارع الرئيسة بالمحافظة

بلدية الخبر تطور وتؤهل عددا من الشوارع الرئيسة بالمحافظة
weam.co/569996
الوئام - واس

أنهت بلدية محافظة الخبر من إعادة تأهيل وتطوير عدد من الشوارع الرئيسية بالمحافظة، وفق خطة شاملة لتحسين وتطوير شبكة الطرق في الخبر ورفع كفاءتها.

وأوضح رئيس البلدية المهندس سلطان الزايدي، أنه تم الانتهاء من تطوير شارع صلاح الدين، وشارع القدس بالكامل، شاملة أعمال الأرصفة والسفلتة والدهان، كما تم انتهاء العمل من شارع الامام الشوكاني بحي قرطبة.

فيما يجري العمل حاليا على استكمال وتأهيل وتطوير شارع 13 بحي الخزامى، و15بحي الثقبة، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة استكمال وتطوير عدد من الشوارع والطرق في أحياء الخبر، إضافة إلى إعادة كشط وسفلتة بعض الشوارع.

وأكد الزايدي أن أعمال التطوير تأتي بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وكذلك المحافظة على البنية التحتية للشوارع بما يتناسب مع عملية التنمية والتطوير التي تشهدها محافظة الخبر وجعلها أكثر انسيابية ومرونة وفق أفضل معايير ومواصفات إنشاء البنية التحتية.

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