الدفاع المدني يحذر من حالة جوية على مكة المكرمة

مكة المكرمة- الوئام- حجب العصيمي

تلقى مركز القيادة والتوجيه بمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، تنبيها متقدما من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عن حالة جوية تتعرض لها المنطقة تتمثل في نشاط بالرياح السطحية المثيرة للأتربة على محافظة جدة، العاصمة المقدسة ،الليث، رابغ، القنفذة، ذهبان، الكامل، الشعيبة، تربه، الموية، والأجزاء المجاورة لها والطرق الواصلة بين تلك المحافظات، وتستمر الحالة الجوية التي بدأت 9 صباحا حتى 9 مساء اليوم.

وأهاب الدفاع المدني، بالمواطنين والمقيمين بتوخي الحذر في مثل تلك الأجواء واتباع إرشادات السلامة وتجنب الأماكن التي قد تشكل خطورة من خلال الابتعاد عن المجسمات الجمالية واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة وأعمال الصيانة على الأسطح حفاظا على سلامة الجميع.