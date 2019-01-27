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“العمل” توافق على تأسيس أول جمعية فنية ثقافية تعاونية

“العمل” توافق على تأسيس أول جمعية فنية ثقافية تعاونية
weam.co/570002
واس- الوئام

وافقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تأسيس جمعية “فَنّْ” التعاونية، لتكون بناءً على هذه الموافقة أول جمعية من نوعها تضم فنانين ومثقفين وإعلاميين بمنطقة مكة المكرمة، بعد استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بهذا الشأن، إذ تهتم الجمعية بخدمة الثقافة والفنون في المملكة.

وجرى انتخاب المخرج عمر الجاسر، رئيسًا لمجلس إدارة الجمعية، ليتولى بوصفه رئيسًا للجمعية استكمال اللوائح الخاصة بها، تماشيًا مع الأهداف التي تضمنتها الموافقة الصادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

من جهته، أوضح “الجاسر”، أن عضوية الجمعية ستكون متاحة لجميع الراغبين في العمل على خدمة الفن والثقافة الوطنية، بعد صدور الرخصة من الوزارة، موجهًا شكره لوزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، لدعمه للجمعيات التعاونية، وتمكينها من أداء دورها في خدمة الوطن وأبنائه.

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