التعليقات: 0

“الهلال الأحمر بجدة” تحذر من موجة غبار وتدني الرؤية

“الهلال الأحمر بجدة” تحذر من موجة غبار وتدني الرؤية
weam.co/570032
جدة- الوئام- هاني الثبيتي

حذرت الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، مستخدمي الطرق بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، بسبب تدني الرؤية نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المحافظة.

ودعا المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، جميع المواطنين والمقيمين، خاصة من لديهم أمراض تنفسية بعدم مغادرة منازلهم والتعرض للغبار والأتربة.

وأهاب “أبوزيد”، بالمواطنين والمقيمين إلى المبادرة وإبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) عند حدوث أي عارض صحي لا قدر الله.

كما دعا إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات واتباع قواعد السير، متمنيًا من جميع المواطنين التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا يتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.

روابط ذات صلة

الدفاع المدني ينقذ شخصا سقط داخل بئر مصعد بعمارة تحت الإنشاء بأبها

الدفاع المدني ينقذ شخصا سقط داخل بئر مصعد بعمارة تحت الإنشاء بأبها

الأرصاد في تنبيهات متقدمة: تقلبات جوية على 3 مناطق بالمملكة

الأرصاد في تنبيهات متقدمة: تقلبات جوية على 3 مناطق بالمملكة

الأرصاد: رؤية غير جيدة بسبب الأتربة المثارة والعوالق في الرياض

الأرصاد: رؤية غير جيدة بسبب الأتربة المثارة والعوالق في الرياض

“صحة جدة” توضح حالة الطفل المطلوب نقله لنقص الإمكانات

“صحة جدة” توضح حالة الطفل المطلوب نقله لنقص الإمكانات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>