السيسي والبشير يؤكدان أهمية التوصل لاتفاق حول سد النهضة

واس - الوئام

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بنظيره السوداني عمر البشير، الذي يزور القاهرة حالياً .

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والتقدم في المشاريع المشتركة الخاصة بالربط الكهربائي ودراسات ربط السكك الحديدة وتدريب الكوادر في العديد من القطاعات، إضافة إلى تطورات المفاوضات حول سد النهضة وأهمية التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا في أقرب وقت في هذا الشأن.

وعقب اللقاء عقد الرئيس المصري ، مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع نظيره السوداني، أوضح خلاله، أن اللقاء تطرق إلى سبل دعم تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان، وجهود السودان لحل الأزمة في أفريقيا الوسطى، مشددًا على أن المباحثات تأتي تتويجاً لجهود تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتحقيقًا لمصالح الشعبين، وتأسيسًا على المصالح المترابطة التي تجمع البلدين .

من جانبه، أكد الرئيس البشير، أن العلاقات على أكمل اوجهها بين البلدين وفي مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية، منوهاً بتطابق وجهات النظر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في المنطقة، مشيراً إلى التنسيق الكامل بين الخرطوم والقاهرة حول القضايا المشتركة وخاصة أمن البحر الأحمر وحماية شواطئه، وهناك اتفاقيات في هذا الشأن ستتكلل بالنجاح .

وقال البشير : إن سد النهضة قضية حيوية لمصر والسودان، وأن ما يجري حاليًا من بناء وتشغيل سد النهضة يهم السودان ومصر، مطالبًا بمواصلة الاتفاق بشأن معدلات ملء السد بالاتفاق مع إثيوبيا لضمان حقوق مصر والسودان في مياه النيل وعدم التأثير عليها .

وأضاف أن هناك منظماتٍ سالبة تعمل على زعزعة الأمن في المنطقة، لافتًا إلى أنه أطلع الرئيس السيسي على تطورات الأوضاع في السودان بعيداً عما يثار في الإعلام، وأن الشعب السوداني واع ويفوت الفرصة على كل من يحاول زعزعة استقرار بلاده.