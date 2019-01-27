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جهة حكومية أخرى تلحق بالتعليم وتعلن صرف فروقات العلاوة السنوية

جهة حكومية أخرى تلحق بالتعليم وتعلن صرف فروقات العلاوة السنوية
weam.co/570036
الرياض- الوئام

أعلن محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، أنه سيتم صرف الفارق المتبقي للعلاوة السنوية لمنسوبي الجمارك في أسرع وقت، قائلا: هذا حق للموظف كفله النظام.

يشار إلى أن جهات حكومية، أعلنت اليوم صرف العلاوة السنوية المتبقية ومنها وزارة التعليم التي تداركت الأمر، وأعلن وزيرها الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، صرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات وزارة التعليم كافة، على أن تصرف بشكل عاجل جدا.

جاء ذلك انسجاما مع التوجيهات السامية وعملًا بما يحقق المصلحة العامة وبغض النظر عن أيّ أسبابٍ لم يتم بموجبها صرف العلاوة السنوية للشهر الحالي كاملة.

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