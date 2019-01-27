“لا تنظر إلى مجرى السيل”.. 8 تحذيرات من الدفاع المدني عند هطول المطر

وجھت إدارة الدفاع المدني 8 نصائح للمواطنین والمقیمین ودعتھم إلى الحذر عند ھطول المطر.

لا تجازف بالجلوس في مجاري السیول أو عبورھا

عدم الاقتراب من تجمعات المیاه فعادة ما تكون حوافھا معرضة للانھیار

اتبع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان

تؤدي الأمطار الغزیرة وجریان المیاة إلى میل في مكان ما أو انجراف الطریق فكن حذرا عند القیادة

لا تجازف بتجاوز مجاري السیول فقد تداھمك المیاه ویزداد تدفقھا ومنسوبھا بسرعة عالیة فيتعذر عليك مغادرة مركبتك

قد تغطي المیاه جسرا منجرفً أو طریقًا مكسرا فيلزم الحذر والانتباه

عدم ترك الأطفال یلعبون حول مناطق تجمع المیاه والسیول فھم لا یدركون مدى الخطورة فمراقبتهم واجبة

النظر لمجرى السیل قد یسبب الدوار مما قد یؤدي إلى السقوط