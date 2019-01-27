إحراق صور خامنئي في المدن الإيرانية

الوئام- متابعات

يواصل أعضاء معاقل الانتفاضة من مناصري منظمة مجاهدي “خلق” الإيرانية نشاطاتهم بمدن إيرانية مختلفة.

وفي أحدث أنشطة لأعضاء معاقل الانتفاضة في مشهد بمحافظة خراسان الرضوية ومدينة مياندوآب بمحافظة آذربيجان الغربية، أضرموا النار في مقرات للباسيج القمعية.

وفي وقت واحد، أضرم أعضاء معاقل الانتفاضة في مدينة كجساران في جنوب غرب إيران، ومدينة ماهشهر بمحافظة خوزستان، ومدينة خرم آباد بمحافظة لورستان، النار في لافتات كبيرة تحمل صورًا لخميني وخامنئي من مظاهر نظام الملالي.

وتجري هذه العمليات في وقت نصب النظام الإيراني كاميرات المراقبة في جميع الأماكن ومراكز للباسيج مليئة من الحراس بهدف رصد أعضاء معاقل الانتفاضة، كما قام أعضاء معاقل الانتفاضة بإعداد فيديو من أعمالهم الجريئة بشعار: “التحية لرجوي والموت لخميني”.

إضرام النار في مقر للبسيج القمعي بمدينة مشهد

في 23 يناير 2019، أضرم أعضاء معقل 620 للانتفاضة بمدينة مشهد النار في إحدى قواعد لقوات الباسيج القمعية المعروف بـ”سعيد كلاهي”.

إضرام النار في مقر للبسيج اللا شعبي بمدينة مياندآب

في 24 يناير 2019، أضرم أعضاء معقل الانتفاضة باسم المجاهد الشهيد “علي باكري” النار في مدخل أحد المراكز القمعية لنظام الملالي المعروف بـ”الباسيج” لطلاب المدارس بمدينة مياندوآب بشعار “الموت لخامنئي والتحية لرجوي”.

إضرام النار في لافتة تحمل صورتين لخميني وخامنئي بمدينة خرم آباد

في 24 يناير 2019، أضرم أعضاء معقل 835 للانتفاضة بمدينة خرم آباد النار في لافتة تحمل صورتين لخميني وخامنئي بشعار: “عاشت إيران – يحيا رجوي”.

تدمير لافتة تحمل صورة لخميني الدجال في مدينة ماهشهر

في حركة جريئة، أضرم أعضاء معقل 456 للانتفاضة بمدينة ماهشهر النار في لافتة تحمل صورة لخميني بشعار: “الموت لخامنئي والتحية لمسعود رجوي”.

تدمير لافتة تحمل صورتين لخميني وخامنئي بمدينة كجساران

يوم 25 يناير 2019، أضرم أعضاء معقل 288 للانتفاضة بمدينة كجساران النار في لافتة تحمل صورتين لخميني الدجال وخامنئي الجلاد.