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“أمن وسلامة الطائف” تشارك في برنامج دافع بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام

“أمن وسلامة الطائف” تشارك في برنامج دافع بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام
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الطائف- الوئام- عبدالله العازمي

تشارك الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلة في إدارة الأمن والسلامة المدرسية مع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بالمرحلة الثانية من مشروع التدريب لمبادرة تحسين وسائل الأمن.

وتم ترشيح ابتسام النفيعي مساعدة مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية، والمساعد الإداري سارة الصقير، في برنامج مدربات لبرنامج دافع، والذي ينفذ في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، خلال الفترة من 21 إلى 25 جمادى أول 1440.

يأتي ذلك حرصًا من الإدارة العامة للأمن والسلامة على رفع مستوى أداء منسوبي ومنسوبات الأمن والسلامة وتطوير العمل بما يحقق أعلى مستويات الأمن والسلامة في المدارس.​

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