استمرار الأمطار الغزيرة على تبوك.. وشلل في حركة السير بعدد من شوارع المنطقة (صور)

شهدت مدينة تبوك أمطارا غزيرة على مدار 48 ساعة متواصلة مصحوبة برياح شديدة، الأمر الذي تسبب في غرق شوارع المنطقة، وشل حركة المرور.

في السياق، حذر الدفاع المدني بالمنطقة من الحالة الجوية استنادًا لتنبيه هيئة الأرصاد والبيئة.

وقال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الرائد عبد العزيز بن فرحان الشمري: “تلقينا تنبيهًا متقدمًا عن منطقة تبوك، وتحديدًا محافظات (تبوك، الوجه، المويلح، شرما، نيوم، البدع وتيماء)، والأجزاء المجاورة، بأنها ستقع ضمن حالة جوية عبارة عن أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تُصحب بزخات من البَرَد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدى إلى جريان السيول”.

وطالب الجهاز بأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار، وجريان السيول، وقال: نذكِّر الجميع بأننا جميعًا في خدمتهم على الرقم 998، وعلى مدار الساعة، متمنين للجميع السلامة الدائمة”.

وشهدت عدد من شوارع تبوك والمحافظات التابعة لها ارتفاعا في منسوب المياه تسبب في شل حركة السير وتعطل المركبات.