التعليقات: 0

استمرار الأمطار الغزيرة على تبوك.. وشلل في حركة السير بعدد من شوارع المنطقة (صور)

استمرار الأمطار الغزيرة على تبوك.. وشلل في حركة السير بعدد من شوارع المنطقة (صور)
weam.co/570075

شهدت مدينة تبوك أمطارا غزيرة على مدار 48 ساعة متواصلة مصحوبة برياح شديدة، الأمر الذي تسبب في غرق شوارع المنطقة، وشل حركة المرور.
في السياق، حذر الدفاع المدني بالمنطقة من الحالة الجوية استنادًا لتنبيه هيئة الأرصاد والبيئة.

وقال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الرائد عبد العزيز بن فرحان الشمري: “تلقينا تنبيهًا متقدمًا عن منطقة تبوك، وتحديدًا محافظات (تبوك، الوجه، المويلح، شرما، نيوم، البدع وتيماء)، والأجزاء المجاورة، بأنها ستقع ضمن حالة جوية عبارة عن أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تُصحب بزخات من البَرَد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدى إلى جريان السيول”.

وطالب الجهاز بأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار، وجريان السيول، وقال: نذكِّر الجميع بأننا جميعًا في خدمتهم على الرقم 998، وعلى مدار الساعة، متمنين للجميع السلامة الدائمة”.

وشهدت عدد من شوارع تبوك والمحافظات التابعة لها ارتفاعا في منسوب المياه تسبب في شل حركة السير وتعطل المركبات.

 

روابط ذات صلة

مدني تبوك يحذر من رياح سطحية وامطار رعدية

مدني تبوك يحذر من رياح سطحية وامطار رعدية

بالصور.. تساقط للثلوج على تبوك

بالصور.. تساقط للثلوج على تبوك

صور جوية حصرية تكشف كمية السيول الكبيرة في تبوك

صور جوية حصرية تكشف كمية السيول الكبيرة في تبوك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>