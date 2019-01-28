جدة- الوئام:

تفتح الجوهرة المشعة بجدة مساء اليوم الاثنين الموافق 28-1-2019 للقاء في غاية الأهمية يجمع النادي الاهلي بنادي التعاون في أطار الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

مشاهدة مباراة الاهلي والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي

الاهلي يدخل اللقاء وقد ضمن مشاركة اللاعب تيسير الجاسم بعد إنهاء إعارته لنادي الوحدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية قادماً من صفوف الوحدة الذي خطف منه فوزاً مثيراً بركلات الجزاء الترجيحية، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب “الجوهرة المشعة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

مشاهدة مباراة الاهلي والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي

فيما عاد اللاعب السوري عمر السومة لاعب النادي الأهلي السعودي إلي تدريبات فريقه بعد إنتهاء مشوار منتخب بلاده في بطولة كأس أسيا 2019.

مشاهدة مباراة الاهلي والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي

وعلى الجانب الآخر اقترب مجلس إدارة النادي الأهلي من التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني سباستيان بلانكو لاعب نادي بورتلاند تمبرز الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

مشاهدة مباراة الاهلي والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي

موعد مباراة الاهلي والتعاون في الدوري السعودي

البطولة: دوري كاس الأمير محمد بن سلمان

المباراة: التعاون ضد الأهلي الأسبوع: 17

الملعب: استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”

التوقيت: اليوم الاثنين الموافق 28-1-2019 في تمام السابعة وعشرين دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة:

السعودية الرياضية 1