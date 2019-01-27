كيف تحافظ على مساحة التخزين في هاتفك

الوئام-متابعات

بدأت شركات تصنيع الهواتف الذكية تدرك الحاجة إلى توسيع مساحات التخزين فيها، لا سيما مع ازدياد أحجام التطبيقات وتزايد تنزيل المستخدمين للملفات على هواتفهم.

ولم تعد الهواتف ذات المساحات (16 غيغابايت) أو (32 غيغابايت) تلبي احتياجات الكثير من المستخدمين، مما يضطرهم إلى البحث عن طرق للاحتفاظ باللقاطات الثمينة لحياتهم.

نستعرض هنا بعض الطرق التي يمكنك من خلالها الإبقاء على ذاكرة الهاتف محدودة التخزين، متاحة في وقت الطوارئ.

حذف الملفات

هناك بعض المرفقات التي تنزل على الجهاز بسبب البريد الإلكتروني، التي يمكن التخلص منها. كما يمكن “تنظيف” الإيميل أولا بأول كي لا تحتل رسائله مساحة واسعة من الذاكرة.

حذف الصور

حاول ألا تحتفظ بكل ما تصوره في هاتفك الذكي، واحذف كل الصور غير الضرورية، مثل المكررة أو غير الواضحة. وينصح الخبراء بالاعتماد على خدمات غوغل للاحتفاظ بنسخة احتياطية من الصور غير الضرورية.

حذف التطبيقات

افحص التطبيقات بين الفينة والأخرى، وتخلص من تلك التي لم تعد تستخدمها، وربما لا تستخدمها في المستقبل القريب، ويمكنك ببساطة إلغاء تثبيتها من الهاتف. هذا يمكن أن يحرر مساحة كبيرة من الذاكرة.