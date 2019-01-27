عاجل .. تفاعلا مع تغريدة الوزير .. “تعليم تبوك” تؤكد : #تعليق_الدراسة يشمل المعلمين والإداريين

أكدت إدارة تعليم تبوك أنه وفق توجيه وزير التعليم -شمل تعليق الدراسة المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات فى المدارس المعلقة فيها الدراسة حفاظاً على سلامة الجميع…

علق وزير التعليم،د حمد بن محمد آل الشيخ على قرار تعليق الدراسة في تبوك قائلا: سائلاً المولى السلامة للجميع .. وآمل أن يشمل التعليق المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات فى المدارس المعلقة فيها الدراسة حفاظاً على سلامة الجميع.

ووجه مدير عام تعليم بتعليق الدراسة غداً -الإثنين – الموافق 22-5-1440هـ في مدارس مدينة تبوك ومراكزها وفي مدارس محافظة ضباء ومراكزها، وذلك نظراً لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة، وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم.

كما تم تعليق التدريب غداً الإثنين ١٤٤٠/٥/٢٢ هـ في الكلية التقنية بالجوف⁩ نظراً للاحوال الجوية السائدة

ويشمل الوحدات التدريبية بمدينة سكاكا ودومة الجندل؛ حفاظاً على سلامة المتدربين جراء الأمطار الغزيزة التي سقطت على المنطقة وما زالت مستمرة .