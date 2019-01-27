صورة “وداعية” مؤثرة لخيسوس في ليلة “خماسية الفيحاء”

إبراهيم آل صالح - الوئام

تداولت جماهير فريق الهلال صورة لمدرب الفريق جيسوس أثناء مباراة الفيحاء، اليوم، والتي انتهت بخمسة أهداف لهدف ضمن لقاءات الجولة الـ17 على ملعب مدينة الملك سلمان في المجمعة.

وظهر السيد جورجي خيسوس في لقطة قالت فيها بعض الجماهير الهلالية إنها ليلة وداعية للسيد جيسوس ومن الممكن أن تكون تلك الصورة بملامحها لقطة ختام لمشوار البرتغالي مع الكتيبة الزرقاء.

جيسوس لم يكتف بهذه اللقطة فقد ظهر بلقطة أخرى متوجهًا إلى جماهير الفريق الأزرق ويشير إليهم بيده وكأنها آخر ليلة بينه وبين جماهير الفريق، ولكن المدرب تحدث في المؤتمر الصحفي عقب المباراة وقال: “هذه التحية ليست تحية وداع بل تحية أحيي بها الجمهور الهلالي دوما بعد المباراة”.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن الهلال اتفق مع مدرب النصر الأسبق ومدرب العـين الإماراتي السابق زوران مامتيش وسيتم التوقيع معه خلال هذا الأسبوع ليحل بديلاً عن جيسوس.

يذكر أن جيسوس درب الفريق الهلالي في 26 مباراة فاز الهلال في 20 وتعادل الفريق في 4 وخسر 2 وسجل اللاعبون 65 هدفا واستقبل مرمى الهلال 23 وحقق بطولة السوبر السعودي وأول مدرب في تاريخ الدوري يحقق 9 انتصارات متتالية .