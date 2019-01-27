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“الأرصاد”: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على بعض مناطق المملكة

“الأرصاد”: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على بعض مناطق المملكة
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مساء اليوم، من طقس غير مستقر على بعض مناطق المملكة.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن نشاط في الرياح السطحية ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية، مصحوبة بأمطار رعدية، وتبدأ الحالة مساء اليوم الأحد وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء يوم الاثنين.

وأصدر الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد تنبيهات متقدمة من ظواهر جوية، تشمل العديد من المناطق من بينها الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والقصيم.

وفي الرياض، توقع الإنذار المبكر أن تستمر هذه الحالة حتى التاسعة من مساء اليوم الأحد وتشمل الدوادمي، وعفيف، والخرج، والأفلاج، والمجمعة، ورماح، ووادي الدواسر والأجزاء المجاورة.

كما نبهت الأرصاد من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار مصحوبة بأمطار رعدية، قد تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة والقصيم.

 

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