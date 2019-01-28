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غضب لجماهير النصر على محام في محاضرة جامعية.. ليس جديدا تباكي النصر

غضب لجماهير النصر على محام في محاضرة جامعية.. ليس جديدا تباكي النصر
weam.co/570113
الوئام-الرياض-عبد المجيد بن طالب

شنت الجماهير النصراوية هجوماً حادا ضد المحامي ماجد قاروب

نظير حديثه عن نادي النصر و أزمةالملاعب التي يعاني منها الفريق

وقال في محاضرته التي عقدت في جامعة طيبة بالمدينة المنورة بملتقى

إنصاف القانوني الرابع ” ليس جديدا تباكي نادي النصر فأي مشكلة لابد وأن

تتحول إلى مشكلة كبيرة و اعلام  مشيرا إلى أن القضية سهلة جداً

لا تحتاج الى تشويش إعلامي لدي مشكلة أتعامل كتابياً  مع اللجنة المختصة”

وقابله هجوم جماهيري نصراوي واصفين إياه بنشر  التعصب الرياضي

أمام الطلاب ، وسط مطالبات أيضاًبمحاسبته على حد قولهم بتهمة الإساءة

للنادي و أن من حق النادي تقديم شكوى رسمية على ما ذكره.

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