غضب لجماهير النصر على محام في محاضرة جامعية.. ليس جديدا تباكي النصر

شنت الجماهير النصراوية هجوماً حادا ضد المحامي ماجد قاروب
نظير حديثه عن نادي النصر و أزمةالملاعب التي يعاني منها الفريق
وقال في محاضرته التي عقدت في جامعة طيبة بالمدينة المنورة بملتقى
إنصاف القانوني الرابع ” ليس جديدا تباكي نادي النصر فأي مشكلة لابد وأن
تتحول إلى مشكلة كبيرة و اعلام مشيرا إلى أن القضية سهلة جداً
لا تحتاج الى تشويش إعلامي لدي مشكلة أتعامل كتابياً مع اللجنة المختصة”
وقابله هجوم جماهيري نصراوي واصفين إياه بنشر التعصب الرياضي
أمام الطلاب ، وسط مطالبات أيضاًبمحاسبته على حد قولهم بتهمة الإساءة
للنادي و أن من حق النادي تقديم شكوى رسمية على ما ذكره.