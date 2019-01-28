غضب لجماهير النصر على محام في محاضرة جامعية.. ليس جديدا تباكي النصر

الوئام-الرياض-عبد المجيد بن طالب

شنت الجماهير النصراوية هجوماً حادا ضد المحامي ماجد قاروب

نظير حديثه عن نادي النصر و أزمةالملاعب التي يعاني منها الفريق

وقال في محاضرته التي عقدت في جامعة طيبة بالمدينة المنورة بملتقى

إنصاف القانوني الرابع ” ليس جديدا تباكي نادي النصر فأي مشكلة لابد وأن

تتحول إلى مشكلة كبيرة و اعلام مشيرا إلى أن القضية سهلة جداً

لا تحتاج الى تشويش إعلامي لدي مشكلة أتعامل كتابياً مع اللجنة المختصة”

وقابله هجوم جماهيري نصراوي واصفين إياه بنشر التعصب الرياضي

أمام الطلاب ، وسط مطالبات أيضاًبمحاسبته على حد قولهم بتهمة الإساءة

للنادي و أن من حق النادي تقديم شكوى رسمية على ما ذكره.