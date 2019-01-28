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تقام في 21 يونيو المقبل

رسمياً.. «رمضان» يؤجل انطلاق بطولة أمم أفريقيا

رسمياً.. «رمضان» يؤجل انطلاق بطولة أمم أفريقيا
weam.co/570123
القاهرة- الوئام:

قال الاتحاد المصري لكرة القدم إن الاتحاد الأفريقي وافق بشكل نهائي على تأجيل انطلاق كأس أمم أفريقيا إلى 21 يونيو المقبل.

وقال المتحدث باسم الاتحاد المصري أحمد مجاهد: الاتحاد الأفريقي وافق على طلب عدد من دول شمال أفريقيا بتأجيل البطولة لمدة أسبوع بسبب شهر رمضان المبارك.

وأضاف: انطلاق أمم أفريقيا في الموعد الجديد سيتيح للمنتخبات فرصة الإعداد القوي بعد انتهاء شهر رمضان بوقت كاف.
وأضاف مجاهد: ستقام المباراة النهائية في 19 يوليو .

وكان من المقرر في الأساس انطلاق البطولة في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو .

وسيكون أمام المنتخبات المشاركة نحو 3 أسابيع بعد انتهاء شهر رمضان لخوض مباريات ودية استعداداً للبطولة التي سينافس فيها 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

وقال مجاهد: موعد إجراء قرعة البطولة سيكون يوم 12 أبريل عقب انتهاء مباريات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة والتي ستقام نهاية مارس المقبل.

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