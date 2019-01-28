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في شركة فواز الحكير

تفاصيل الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص بالرياض

تفاصيل الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص بالرياض
weam.co/570124
الرياض- الوئام:

أعلنت لجنة الموارد البشرية وسوق العمل في غرفة الرياض عن توفر 50 وظيفة شاغرة للرجال في شركة فواز الحكير، بمسمى فني صيانة لحملة البكالوريوس والدبلوم.

ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على درجة البكالوريوس أو الدبلوم وأن يكون العمر من 18 إلى 35 سنة مع ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية.

ويفتح باب التقديم لهذه الوظائف يوم الخميس القادم بتاريخ 2019/01/31م (من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 10:00 صباحاً).

ولمزيد من التفاصيل من الرابط التالي: http://www.riyadhchamber.com/CareerOpportunities.php .

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