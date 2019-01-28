التعليقات: 0

على البند 105

وظائف شاغرة في صحة جازان

وظائف شاغرة في صحة جازان
weam.co/570125
جازان- الوئام:

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان عن توفر وظائف شاغرة للسعودين (رجال فقط) للعام 1441/1440هـ، لحملة الدبلوم تخصص صحة عامة للعمل على بند 105 بمسمى مثقف حمى الضنك.

ومن ضمن الوثائق المطلوبة للتعيين : شهادة المؤهل الدراسي لايقل عن الدبلوم تخصص صحة عامة مع احضار الهوية الوطنية وشهادة الخبرة (برنت التأمنيات الاجتماعية).

وعلى المتقدمين الحرص على تسجيل كافة بياناتهم بشكل كامل وصحيح ويتم الإنتهاء من التسجيل في جلسة واحدة ويحتفظ المسجل برقم الطلب كوسيلة للاستفسار عن الإجراءات النهائية للتقديم والتي تأتي تباعاً لفترة التسجيل، ويتم الإعلان عنها في مواقع التواصل ووسائل الجوال.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:

https://it-jazan.me/jobs

وذلك خلال الفترة من اليوم الأحد 1440/05/21هـ وحتى يوم الخميس بتاريخ 1440/05/25هـ.

روابط ذات صلة

الخدمة المدنية تبدأ تنفيذ برنامجها الخاص بتدريب وتطوير مهارات منسوبيها

الخدمة المدنية تبدأ تنفيذ برنامجها الخاص بتدريب وتطوير مهارات منسوبيها

تفاصيل الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص بالرياض

تفاصيل الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص بالرياض

اعتباراً من اليوم.. وزارة الدفاع تفتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة

اعتباراً من اليوم.. وزارة الدفاع تفتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة

تفاصيل الوظائف للجنسين بالمركز الوطني للطب البديل

تفاصيل الوظائف للجنسين بالمركز الوطني للطب البديل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>