الخدمة المدنية تبدأ تنفيذ برنامجها الخاص بتدريب وتطوير مهارات منسوبيها

الرياض- الوئام:

باشرت وزارة الخدمة المدنية تنفيذ المرحلة الأولى من برنامجها التدريبي الخاص بتطوير مهارات وقدرات منسوبيها، حيث بدأت أعمال التدريب والتأهيل مستهدفة في هذه المرحلة المرشحين من الموظفين المدرجين على المراتب الخامسة والسادسة والسابعة.

وذلك بهدف تطوير تحسين مهاراتهم، وتمكينهم بمجال العمل من خلال تزويدهم بالخبرات والأساليب الإدارية الحديثة، لمواكبة التغيرات والتطورات التكنولوجية والتنظيمية الحديثة، ونشر ثقافة الوعي الإداري، وروح العمل الجماعي وإدارة الوقت.

وقد اشتملت الخطة الزمنية لبرنامج تطوير منسوبي وزارة الخدمة المدنية المستهدفين في مرحلته الأولى عدة معايير ومقومات منها الاختبارات، وتقييم الشخصية، والقدرات الوظيفية، وتحليل نتائج المرشحين.

ثم التنسيق والإشراف وتقديم العروض من قبل كل وكالة وإدارة في الوزارة، وذلك ما سبق إطلاق المرحلة التحضيرية التي تشمل التدريب النظري والتدوير الوظيفي، وتدريب المنسوبين على رأس العمل، والتدريب التعاوني ثم مشروع التخرج.

كما يشمل هذا البرنامج بالإضافة إلى الجوانب التطبيقية والنظرية عدة دورات تهدف لتطوير منسوبي وزارة الخدمة المدنية المستهدفين بالبرنامج في مرحلته الأولى.