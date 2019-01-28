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بنسبة بلغت 1%

النفط ينزل بفعل زيادة الحفارات الأمريكية وتباطؤ صناعي بالصين

النفط ينزل بفعل زيادة الحفارات الأمريكية وتباطؤ صناعي بالصين
weam.co/570130
الوئام - وكالات

نزلت أسعار النفط 1%، اليوم، بعدما رفعت الشركات الأمريكية عدد الحفارات للمرة الأولى هذا العام، في مؤشر على أن إنتاج الخام قد يرتفع أكثر في حين ظهرت مؤشرات جديدة على تباطؤ اقتصادي في الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وسجل الخام الأمريكي 53.13 دولار للبرميل بانخفاض 56 سنتا، بما يعادل 1% عن آخر تسوية، فيما سجل خام برنت 61.03 دولار للبرميل منخفضا 61 سنتا أو 1%.

وفي مؤشر على أن الإنتاج الأمريكي قد يرتفع، قالت بيكر هيوز لخدمات النفط في تقريرها الأسبوعي، يوم الجمعة الماضي، إن شركات الطاقة الأمريكية رفعت عدد الحفارات التي تبحث عن نفط للمرة الأولى في 2019 إلى 862 حفارا بإضافة عشرة حفارات.

وإلى جانب الإنتاج فإن القضية الرئيسية هذا العام ستكون نمو الطلب.

ويزيد استهلاك النفط باطراد ومن المرجح أن يصل المتوسط لأكثر من 100 مليون برميل يوميا للمرة الأولى على الاطلاق في 2019 ويرجع ذلك بالأساس إلى نمو الاستهلاك في الصين.

لكن التباطؤ الاقتصادي في ظل الخلاف التجاري بين واشنطن وبكين يؤثر علي توقعات نمو الطلب علي الوقود.

وانكمشت أرباح الشركات الصناعية في الصين للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر 2018 بعد تباطؤ نشاط المصانع ليزيد الضغط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي سجل أبطأ وتيرة نمو منذ 1990 في العام الماضي.

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