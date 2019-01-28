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خلال العام المنصرم 2018

التأمينات الاجتماعية: ارتفاع نسبة المنشآت المسجلة في النظام بأكثر من 7%

التأمينات الاجتماعية: ارتفاع نسبة المنشآت المسجلة في النظام بأكثر من 7%
weam.co/570135
الرياض- الوئام:

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عدد المنشآت المسجلة بعمّال في نظام التأمينات الاجتماعية ارتفع خلال عام 2018 إلى 484 ألف منشأة بعد أن كان 452 ألف منشأة خلال عام 2017م.

وبيّن المتحدث الرسمي للمؤسسة عبدالله بن محمد العبدالجبار أن عدد المنشآت المسجلة بعمّال ارتفع بنسبة 7.1% عام 2018م، حيث سجل الربع الأول نمو في إجمالي المنشآت، فيما شهد الربع الثاني انخفاض طفيف، لتعود في الربعين الثالث والرابع بتسجيل ارتفاعات متواصلة ليصل عددها الإجمالي إلى 484 ألف منشأة وهو أعلى رقم تصل له أعداد المنشآت المسجلة بعمّال في نظام التأمينات.

وأشـار العبدالجبار إلى أن المنشاَت الفردية تمثل ما نسبته 90% من إجمالي عدد المنشآت، وتتركز المنشآت في المكاتب الرئيسية الثلاثة الرياض، جدة والدمام، بنسبة 46.6% ، بينما توزع بقية النسب على بقية المكاتب، منوهاً إلى أن نشاط التجارة والتشييد والبناء ونشاط الصناعات التحويلية يأتي في مقدمة الأنشطة الاقتصادية حيث بلغت نسبته 75% من أجمالي عدد المنشآت.

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