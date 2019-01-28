السلطة الفلسطينية: الحمدالله يضع حكومته تحت تصرف الرئيس

رام الله - الوئام:

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، إن رئيس الوزراء رامي الحمدالله وضع حكومته تحت تصرف الرئيس محمود عباس.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، اليوم الإثنين، عن المحمود أن “رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة يرحبون بتوصيات اللجنة المركزية لحركة فتح لتشكيل حكومة جديدة”.

وأضاف أن “رئيس الوزراء وأعضاء حكومة الوفاق الوطني أعربوا عن ثقتهم في نجاح جهود تشكيل حكومة جديدة تحمل على عاتقها هموم أبناء شعبنا، وتكمل السير على طريق استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، والمضي في سبيل نيل الحرية والاستقلال”.

وكانت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، نقلت الأحد، عن مصدر في حركة فتح أن “اللجنة المركزية للحركة اتفقت على تسمية عضو اللجنة محمد أشتيه رئيساً للحكومة الفلسطينية المزمع تشكيلها في وقت قريب”، وأن الحكومة الجديدة ستُعرف باسم “حكومة منظمة التحرير”، وستنهي مرحلة حكومة الوفاق الفلسطينية التي يرأسها الحمد الله، والتي شكلت بالاتفاق مع حركة حماس.