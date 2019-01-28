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لن نسمح للآخرين بالتدخل

إيران: التفاوض على البرنامج الصاروخي الباليستي مرفوض

إيران: التفاوض على البرنامج الصاروخي الباليستي مرفوض
weam.co/570154
طهران- الوئام:

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، إن البرنامج الصاروخي الإيراني غير قابل للتفاوض.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا اليوم الإثنين، عنه أن البرنامج الصاروخي الإيراني ردعي الطابع تماماً، وُصمم للدفاع عن البلاد، مضيفاً أن تجارب العقود الماضية برهنت على ضرورة أن نتمتع بالقدرات اللازمة للدفاع عن البلاد عند الحاجة في هذه المنطقة المضطربة.

وأضاف : إجراءاتنا في المجال الدفاعي أمر طبيعي وبديهي، ومن حق كل بلد الاستفادة من قدراته عند الحاجة للدفاع عن النفس.

وشدد قائلاً: أعلنا مرارا أن سياساتنا الدفاعية نقررها بأنفسنا ولن نسمح للآخرين بالتدخل في مثل هذه القضايا، ولن نتفاوض مع الآخرين في مجال البرنامج الصاروخي والدفاعي.

وتقول الدول الغربية إن التجارب الصاروخية الإيرانية تنتهك القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.وتجدر الإشارة إلى أن القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن في يوليو 2015 يرتبط بصورة أساسية بالاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى في الشهر نفسه.

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو الماضي بصورة أحادية من الاتفاق النووي، إلا أن بقية أطراف الاتفاق أكدت تمسكها به.

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