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في تمام الثامنة مساء الغد

«صحافيون» يناقش تنظيم الإخوان بين الإرهاب والتضليل

«صحافيون» يناقش تنظيم الإخوان بين الإرهاب والتضليل
weam.co/570160
الرياض- الوئام:

ينظم ملتقى صحافيون غدا الثلاثاء محاضرة بعنوان “تنظيم الإخوان ..إرهاب وتضليل” وذلك بمدينة الرياض في تمام الساعة الثامنة مساء بمشاركة عدد من المختصين في شؤون الجماعات الأسلامية.

ويتحدث في المحاضرة الخبير السياسي الدكتور / مشعل العلي عضو مجلس الشورى السابق والدكتور / فهد الشليمي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الأستراتيجية بالكويت والمحلل السياسي الأستاذ / حمود الزيادي الباحث في الجماعات المتطرفة ، ويحاورهم الأستاذ / علي الهمامي في قاعة فندق أوليان بمدينة الرياض.

وستناقش المحاضرة الجناح العسكري الجهادي لتنظيم الإخوان وأبرز الحركات الأرهابية التي انبثقت من رحم الجماعة والعلاقة بين التنظيمات الإرهابية والجناح السياسة للجماعة ، والمخططات التي دعمتها الجماعة لإشاعة الفوضى في الوطن العربي والتي مولت من قطر وعلاقة الأخيرة بمشاريع الربيع العربي.

يأتي ذلك ضمن مشاريع الملتقى التي تعزز مبادئ التوعية في المجتمع لمنع أي افكار متطرفة تساهم في انتشار الأفكار المغلوطة والتي تؤثر على اللحمة الوطنية.

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