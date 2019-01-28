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تقدم لكم الوئام مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر في الدوري المصري، إذ فريق الأهلي المصري، اليوم، ونظيره وادي دجلة، ضمن مباريات الجولة الـ 20 من الدوري المصري الممتاز.

مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر في الدوري المصري

ويسعى المارد الأحمر، صاحب المركز الثالث برصيد 30 نقطة، إلى مواصلة مسيرة انتصاراته المحلية، والعودة بقوة للمنافسة على اللقب المحبب لجماهيره.

مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر في الدوري المصري

بينما يتطلع وادي دجلة، صاحب المركز الـ 16 برصيد 20 نقطة، لتحقيق نتيجة إيجابية على حامل اللقب، وتحسين وضعه بترتيب الدوري المصري الممتاز.

مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر في الدوري المصري

وشهدت قائمة النادى الأهلي عودة عدد من المصابين، وعلى رأسهم صلاح محسن وجيرالدو فى خط الهجوم، هشام محمد فى خط الوسط، سعد سمير وباسم على فى الدفاع.

مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر في الدوري المصري

وتعتبر مباراة الأهلي ووادى دجلة البروفة الأخيرة للفريق الأحمر قبل مواجهة سيمبا النيجيرى، فى ثالث جولات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر في الدوري المصري

ومن المتوقع أن يخوض النادى الأهلى مباراة وادى دجلة بتشكيل يضم محمد الشناوي في حراسة المرمى، وخط الدفاع المكون من محمد هانى، وأيمن اشرف، وسعد سمير، و على معلول، يليهم في خط الوسط عمرو السولية، هشام محمد، رمضان صبحى، ناصر ماهر، حسين الشحات، بينما يقود الهجوم صلاح محسن.

مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر في الدوري المصري

المباراة: الأهلي ضد وادي دجلة في الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز

الملعب: ستاد بترو سبورت

التوقيت: اليوم الموافق 28-1-2019 في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة 9:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة ل مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر في الدوري المصري

On Sport HD

قناة النيل للرياضة

القناة الثانية المصرية

مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر في الدوري المصري

سيتم توفير البث قبل المباراة