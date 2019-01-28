مدرب منتخب الإمارات: واثق من قدرات لاعبي الأبيض في مواجهة قطر

واس- الوئام

أكد الإيطالي ألبرتو زاكيروني، مدير الفني للمنتخب الإماراتي خلال حديثه في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الإمارات وقطر، في نصف نهائي كأس آسيا، أن مواجهة الغد أمام المنتخب القطري في الدور نصف النهائي ستكون قوية، نظير ما قدمه المنتخب القطري من مستوى قوي في الأدوار السابقة وعدم استقبال شباكه أي هدف في البطولة، إلا أنه واثق من قدرات لاعبي الأبيض، وأن هناك تحسن واضح على أداء اللاعبين من مباراة إلى أخرى.

وأشار نجم المنتخب الإماراتي علي سالمين، في المؤتمر الصحفي، إلى أن اللاعبين مستعدون لتخطي المنافس والوصول إلى نهائي البطولة، داعيًا الجماهير الإماراتية لدعمهم في هذه المواجهة للوصول إلى المباراة النهائية.