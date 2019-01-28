لجنة فنية سعودية – أردنية تقر جدوى إنشاء ربط كهربائي بين البلدين

واس- الوئام

أقرت لجنة فنية من المملكة والأردن، جدوى إنشاء ربط كهربائي بين البلدين من خلال ربط شرق العاصمة الأردنية مع محافظة القريات بخطوط نقل كهربائية بطول 170 كيلو من المتوقع تنفيذه عام 2022م.

وقال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية المهندس أمجد الرواشدة، أن الجانبين السعودي والأردني وضعا خلال الاجتماعات التي عقدت الأسبوع الماضي في العاصمة الأردنية عمان، جدولا زمنيا أوليا لتنفيذ المشروع المتوقع دخوله حيز التنفيذ عام 2022.

وأشار في تصريح صحفي، اليوم، إلى أن دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية والأردن، أظهرت وجود حالة من التكاملية بين النظامين الكهربائيين، متوقعا بأن يسهم الربط الكهربائي بين النظاميين الكهربائيين السعودي والأردني في إنشاء سوق عربية مشتركة لتبادل الطاقة الكهربائية “بيع وشراء” تضم كلا من دول الخليج العربي، والأردن ومصر وفلسطين وسوريا والعراق.

ولفت إلى أن الربط الكهربائي المنتظر بين السعودية والأردن سيسهم في زيادة إعتمادية الشبكات الكهربائية، ويساعد على التقليل من مخاطر الإطفاءات المفاجئة للوحدات التوليدية أو التغييرات المستمرة في الطاقة المنتجة من محطات الطاقة المتجددة والتي يوصف انتاج الطاقة الكهربائية منها بالمتذبذب نتيجة تغير الظروف الجوية.