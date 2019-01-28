مدير “ستاربكس” السابق ينافس ترامب في الانتخابات الرئاسية 2020

الوئام - وكالات

أعلن المدير التنفيذي السابق لسلسلة مقاهي “ستاربكس” الشهيرة، هاورد شولتز، في مقابلة تلفزيونية عن أنه يسعى لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 لمنافسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كمرشح مستقل.

وقال شولتز لشبكة “سي بي إس”: “أفكر جديًا بالترشح للرئاسة”، مضيفا أنه سيترشح “كوسطي مستقل خارج نظام الحزبين”، لافتًا إلى “أننا نعيش في الفترة الأكثر هشاشة”.

ورأى الملياردير الذي يبلغ من العمر 65 عامًا، ويصف نفسه بأنه كان “ديمقراطيًا طوال حياته”، أن المسألة لا تتعلق فقط بأن ترامب “غير مؤهل لأن يكون رئيسًا” بل إن الجمهوريين والديمقراطيين “لا يقومون باستمرار بما هو لازم نيابة عن الشعب الأميركي، وهم منخرطون يوميًا في سياسات الانتقام”.

وترعرع شولتز في حي للطبقة العاملة في مدينة نيويورك، لكنه صنع ثروته عندما انتقل إلى ولاية واشنطن في ثمانينيات القرن الماضي وحوّل “ستاربكس” إلى سلسلة مقاهٍ عالمية ضخمة.

وألقى شولتز باللوم على الحزبين لديون البلاد البالغة 21,5 ترليون دولار، التي رأى أنها “مثال على فشلهم في أداء مسؤولياتهم الدستورية”.

وقلل شولتز من أهمية المخاوف بشأن إمكانية تسبب ترشحه في إحداث انقسام في أصوات المعارضين والتسبب بفوز ترامب بولاية ثانية. وقال إنه “يريد أن يفوز الشعب الأمريكي.