تقرير: الكحول يتسبب فى وفاة 6 أشخاص كل دقيقة

الوئام - متابعات

قال الدكتور عبد الرحمن حماد، مدير مركز إنسايت للصحة النفسية وطب الإدمان، والمدير السابق لوحدة الإدمان بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، أن لتعاطى الكحول بمشتقاته مخاطر صحية جسيمة على صحة الإنسان وعلى المجتمع، حيث أن تناول الكحول يتسبب فى الكثير من حوادث الطرق وبالتالى تعريض حياة الآخرين للخطر.

وأشار حماد إلى أن تقرير الحالة العالمى عن الكحول والصحة لعام 2018، الذى صدر مؤخرًا، وأكد أن عدد الوفيات سنويًا بسبب التعاطى الضار للكحول بلغ نحو 3 ملايين، فيما يموت تقريبًا 6 أشخاص كل دقيقة بسبب استخدام الكحول.

موضحا أنه وفقًا لتقرير الحالة العالمى عن الكحول، فإن هناك عدة مخاطر صحية تسببها الكحوليات لمتعاطيها وعلى المجتمع، والتى تنعكس فى الأرقام التالية: 18 % من حالات الانتحار، 18 %‏ من العنف بين الأشخاص، 27 %‏ من إصابات حوادث الطرق، 13 %‏ من حالات الصرع، 48 %‏ من تليف الكبد، 26 %‏ من سرطان الفم، 26 %‏ من التهاب البنكرياس، 20 %‏ من السل، 5 %‏ من سرطان الثدى، 7 %‏ من أمراض القلب نتيجة ارتفاع ضغط الدم، 11 %‏ من سرطان القولون والمستقيم.

وأكد مدير “إنسايت” أن هناك عدة مقترحات قدمها التقرير للحد من الاستخدام الضار للكحول، تشمل فرض ضوابط وقيود على توافر الكحول، والحد من طلبه من خلال آليات فرض الضرائب والتسعير، وكذلك توفير علاجات يمكن لمن يعانون من اضطرابات تعاطى الكحول والحصول عليها بأسعار مخفضة، فضلا عن وضع ضوابط صارمة للقيادة تحت تاثير الكحول.

وحذر الدكتور عبد الرحمن حماد من أنه ” لا يوجد مستوى آمن لتعاطي الكحول”، وفق دراسة حديثة نشرتها مجلةThe Lancet الطبية البريطانية الشهيرة، وذلك على عكس ما تؤكده الكتب العلمية فى معظم دول العالم بأن الشرب المفرط للكحول هو الضار.