محققو ومحققات تعليم الطائف يتنافسون على المحقق المتميز

الطائف- الوئام- عبدالله العازمي:

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، مسابقة المحقق المتميز لعام 1439/1440 هـ والتي تستهدف المحققين والمحققات بإدارتي المتابعة “بنين وبنات” لتنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم وتعود على المؤسسة التعليمية بجميل الأثر كما أنها تهدف إلى إثارة وتحفيز سلوك الموظف لبذل أعلى مستويات من الجهد لتحقيق أهداف المؤسسة التعليمية.

جاء ذلك في تعميم للمدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، وجهه لأداتي المتابعة على أن تعرض هذه المسابقة على جميع المحققين والمحققات مع مراعاة الإرشاد المدرجة في الدليل الإرشادي المرفق علمًا بأن آخر موعد لإرسال الاستمارات هو الأسبوع الأخير من رجب المقبل.