شاهد.. 30 مبتعثا في برنامج خبرات يثرون الميدان التعليمي بخبراتهم

الطائف- الوئام- عبدالله العازمي:

نظمت اليوم اللجنة الإشرافية، على برنامج خبرات في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، الملتقى الأول لمبتعثي خبرات الطائف، بمشاركة ٣٠ مبتعثا، بحضور المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي، والمساعد للشؤون التعليمية فهّاد الذويبي، والقيادات التعليمية.

وتضمن الملتقى، عرض مرئي لمشاهدات من خبرات المبتعثين في البرنامج ، حيث شملت ٤ مبادرات ، و ٢٨ برنامجًا، و ٧ أوراق عمل، بينما كان عدد المستفيدين ٤٢٣ بواقع ٤٦ يوما و180 ساعة، فيما احتوى الملتقى على مجموعة من الفعاليات، بطرح منصة yammer قدّمها حاتم السيالي، بالإضافة إلى مشاركة بندر الشلوي، بورقة عمل عن لمحات من التعليم النيوزيلندي، وهائف العتيبي بورقة عمل عن التطوير المهني في التعليم الأمريكي، ومازن الحمياني، بورقة عمل عن الكفاءة لاستدامة التعليم الكندي، بينما آخر أوراق العمل قدّمها كريّم السواط، عن المشاركة في المؤتمرات العلمية.

ويهدف الملتقى، إلى إبراز ونشر الخبرات والممارسات المميزة لدى مبتعثي خبرات، والاطلاع على تجارب مبتعثي خبرات، وتشجيع ودعم مبتعثي خبرات، ونقل تجارب مبتعثي خبرات إلى الميدان التعليمي.

من جانبه، أوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي، أن هذا الملتقى يحمل الكثير من الفوائد التي يتطلع أن يراها متحققة على أرض الواقع في الميداني التعليمي، معتبرًا مبتعثي خبرات من النماذج الخبيرة في تحقيق الأهداف التربوية في داخل المدارس، ونقل تجاربهم إلى تعليمنا، كي تكون المخرجات التعليمية في أعلى مستوى.