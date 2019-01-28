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“البيئة” تطرح مشروع تأهيل المقاولين لدراسة وتصميم وتنفيذ مراكز للخدمات التسويقية والإرشادية

“البيئة” تطرح مشروع تأهيل المقاولين لدراسة وتصميم وتنفيذ مراكز للخدمات التسويقية والإرشادية
weam.co/570207
الرياض- الوئام

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن رغبتها في تأهيل المقاولين لمشروع دراسة وتصميم مراكز للخدمات التسويقية والإرشادية، ضمن مبادرات الوزارة لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المشاريع، وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين.

ودعت الوزارة، الشركات المختصة التي لديها القدرة والخبرة اللازمتين لتنفيذ هذا المشروع، المشاركة في عملية التأهيل من خلال الموقع الرسمي للوزارة على الرابط: https://www.mewa.gov.sa، وتقديم مستندات التأهيل إلكترونيًا من خلال منصة “اعتماد” عبر الرابط: https://etimad.sa، بالرقم المرجعي للدعوة رقم (127710)، كمرحلة أولى سيتم خلالها اختيار الشركات المؤهلة ودعوتهم لتقديم عروضهم للمشروع، مشيرة إلى أن آخر موعد لتقديم مستندات التأهيل هو تاريخ 30 جمادى الأولى 1440هـ والموافق 05 فبراير 2019م.

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